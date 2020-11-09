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Школьники могут получить еще неделю каникул из-за выборов

09:37
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Соответствующее предложение поступило от главы ЦИК Эллы Памфиловой

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением ввести для школьников дополнительные каникулы. Предполагается, что ученики будут отдыхать неделю во время проведения многодневных голосований.
Памфилова рассказала Путину о ключевом моменте в работе ЦИК

По мнению Памфиловой, это позволит лучше подготовить избирательные участки к выборам, а также даст учителям шанс "прийти в себя". Председатель ЦИК рассказала, что президент поручил проработать возможные варианты и выбрать наиболее оптимальный.

Памфилова подчеркнула, что, вне зависимости от пандемии COVID-19, помещения для голосования нужно продезинфицировать, а после окончания выборов "вернуть все на свои места". Кроме того, работа на избирательных участках – тяжелая нагрузка для учителей, передает ТАСС. Педагогам нужно выделить какое-то время для отдыха, отметила глава Центризбиркома.

"Мое предложение простое. С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, а добрая половина участков находится в образовательных учреждениях", - считает Памфилова.

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