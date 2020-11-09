Невероятное президентство Дональда Трампа в 13 фотографиях

Пока он сдаваться не намерен

Дональд Трамп проиграл. Хотя итоги выборов еще не подведены, но уже очевидно, что новым главой США стал 77-летний демократ Джо Байден. В подборке ТВЦ.RU - 12 фотографий о невероятных, как он сам бы их охарактеризовал в своем твиттере, четырех годах президентства Дональда Трампа.

В ходе предвыборной кампании Дональда Трампа часто упрекали за чрезмерное увлечение автозагаром. Потом все внимание переключилось на прическу. Роскошная шевелюра не раз становилась предметом насмешек.

Он уверял, что специально не делает укладку, однако, по словам одного из парикмахеров, который работал с Трампом, президент выливает на волосы литры лака для фиксации.

Но в историю Трамп, конечно, войдет не из-за прически. Четыре года его президентства, пожалуй, самые неоднозначные в истории США. Он стал первым американским президентом, встретившимся с лидером КНДР. Северной Корее Трамп сулил прекрасное будущее, однако обещания так и остались обещаниями.

Обещал вернуть Америке былое величие. И отчасти у него это действительно получилась: ВВП США рос по 3% в год, уровень безработицы снижался. Но усилия Трампа свела на нет пандемия коронавируса.

Заявлял о создании "супер-пупер-ракеты".

Встречался с папой Римским. Хотя Франциск, судя по его лицу, был не очень этому рад.

Так и не наладил отношения с Россией. Вывел страну из множества соглашений. Посеял хаос в международных отношениях.

Он успел испортить отношения, кажется, со всеми. Например, с политическими соперниками...

С американскими журналистами. Так, конфликт с Трампом стоил корреспонденту CNN Джиму Акосте аккредитации на брифинги президента.

С Китаем и ближайшими союзниками.

И даже с собственной женой. По данным Daily Mail, Мелания Трамп намерена развестись с мужем как только тот покинет Белый дом. Отстраненное выражение лица первой леди часто становилось предметом обсуждения, пользователи соцсетей даже в шутку предлагали Мелании подать знак, если ее держат в плену.

О победе на выборах Байдена Дональд Трамп узнал, играя в гольф в собственном гольф-клубе. Новость его явно расстроила, но он старался держаться молодцом.

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