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Последние данные о коронавирусе в России на 9 ноября

11:59
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

В Москве установлен антирекорд, Подмосковье вводит новые огранчиения

За сутки в России выявлено 21798 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровевших вдвое меньше, чем инфицированных - 10722 человека. Скончались 256 пациентов. Чтобы остановить пандемию власти Санкт-Петербурга временно запретили работу фудкортов, а в Подмосковье с 11 ноября заблокируют социальные карты пенсионеров. На жёсткие меры идут и в других регионах.

В Хакасии количество заболевших коронавирусом удвоилось. И это за последние 10 дней. Больницы переполнены. По распоряжению министра здравоохранения в Абакан направлены специалисты Минздрава. Врачи, имеющие опыт в лечении больных COVID-19, помогут организовать медицинскую помощь в стационарах.

Непростая ситуация на Алтае, в Кемерове, Якутии. Более 21 тысячи подтвержденных диагнозов "коронавирус" в стране. Регионы один за другим переходят в режим самоизоляции. В Новосибирске с понедельника ограничена работа фудкортов в торговых центрах, детских площадок, кинотеатров.

В Новокузнецке на помощь врачам вышли добровольцы. Автоволонтеры помогают участковым врачам, в том числе педиатрам. Ведь маленькие дети находятся в группе риска. Заявки на выезд поступают по телефону горячей линии, после они прикрепляются за волонтерами. Причем, координатор направляет тех, которому удобно работать в данном районе, чтобы не терять времени на холостой проезд. 

"Бывает в день по 17 домов, бывает и больше. Сейчас волонтеры помогают, поэтому хорошо", - говорит медсестра городской поликлиники №5, г. Новокузнецк Кюнтана Акчинова.

В Подмосковье помогают тем, кто вынужден соблюдать домашний режим. Военнослужащие доставили продуктовые наборы ветеранам. В столичном институте имени Склифосовского продолжается прием плазмы у пациентов, переболевших коронавирусом. Переливание плазмы с антителами - одна из перспективных стратегий лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Один донор сдает 600–650 миллилитров плазмы. Она делится на несколько частей и может помочь двум-трем больным. Стать донором может не каждый. При наличии хронических заболеваний это запрещено. Также есть ряд ограничений по возрасту и весу. 

"Сейчас у нас в среднем до 40 человек в день. Потребность у нас высокая, но заготавливаем не только мы одни плазму в городе, поэтому пока мы с этой потребностью справляемся", - говорит заведующий отделением института имени Склифосовского Александр Костин.

В столице сохраняется дистанционное образование для старшеклассников, удаленный формат работы для трети компаний и режим самосохранения для граждан старше 65 лет. Регулярные рейды проверяют наличие защитных масок и перчаток.

 Анастасия Мартынова, Виктор Прокушев и Юлия Степина, "ТВ Центр". 

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