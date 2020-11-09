Страны Европы уходят на карантин из-за коронавируса

Медики предупреждают - так называемая вторая волна пока не достигла своего пика

Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 50 миллионов 400 тысяч человек. Очередные суточные рекорды побиты в США и во Франции. Новые ограничения вводят всё больше европейских стран.

Пока США выбирали нового президента, число заболевших ковидом в стране росло в геометрической прогрессии. По 120 тысяч новых случаев за сутки. Худшие показатели с марта месяца. В Европе антирекорды ставит Франция - 86 тысяч заболевших. В полтора раза больше, чем днем ранее. Система здравоохранения республики уже работает на пределе - самых тяжелых пациентов отвозят в Германию. Но и там при таких темпах распространения инфекции свободных коек в больницах хватит ненадолго.

Хуже самых пессимистичных прогнозов и ситуация в Британии. В королевстве коронавирусом болеют более миллиона человек. По решению премьера Джонсона страна ушла на карантин. Ограничительные меры частично ввела Румыния. Там с этого дня действует комендантский час, передает "ТВ Центр".

Нельзя просто так гулять ночами в Португалии, Испании. И Италии, где из за COVID ввели чрезвычайное положение. Всеобщий карантин до 30 ноября объявили в Греции, где каждый день заболевает еще 2 тысячи человек. Для страны с населением в 11 миллионов - это серьезная цифра. Чтобы спасти систему здравоохранения от перегрузки, правительство разрешило выходить на улицу только по неотложным делам. И обязательно в маске. Все школы и лицеи переведены на удаленный режим.

О дополнительных ограничительных мерах вскоре может объявить и Швеция. А в Словакии завершается первый этап всеобщего тестирования. Формально процедура добровольная. Но все, кто ее проигнорирует, станут персонами нон грата в офисах и общественных местах. К участию в акции жителей страны волонтеры привлекают, как могут.

По данным ВОЗ, число заболевших в мире уже приближается к 50 миллионам. При этом пик второй волны пандемии еще впереди.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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