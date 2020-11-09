Трамп намерен вывести своих сторонников на митинги

Он требует пересчитать голоса в некоторых штатах

Запрос о признании Джо Байдена избранным президентом США направили в надзорное ведомство представители его штаба. Сторонники Демократической партии празднуют победу. Однако официальных результатов выборов до сих пор нет. И хотя по всем прогнозам Байден сильно опередил Трампа, действующий глава государства сдаваться не намерен.

Уикэнд пока еще действующий президент Трамп посвятил любимому гольфу. Игра настолько захватила, что даже для "Твиттера" времени почти не было. Лишь короткие фразы. Однако ход мысли предельно ясен.

"С каких пор мейнстримные СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели!" – отметил Трамп.

Трамп рассуждает о том, что его оппонент Байден провозглашен 46-м президентом лишь продемократическими СМИ. Официальных результатов пока нет. А итоги голосования по почте, заявляют республиканцы, следует аннулировать. В Пенсильвании штаб Трампа разыскал почтальона, который рассказал о действиях своего начальства: руководство почты якобы штамповало бюллетени задним числом - чтобы они были засчитаны на выборах.

Суды четырех штатов - все той же Пенсильвании, Невады, Джорджии и Мичигана - отвергли иски штаба Трампа с требованием приостановить процесс подсчета голосов. Да и сама форма волеизъявления по почте юридически чиста. Бюллетени в ряде штатов, кстати, могут принимать до 20 ноября. Адвокат Трампа Джулиани об этом, конечно, знает, но в телеэфире продолжает гнуть линию своего доверителя.

"Есть серьёзные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в 3-4 штатах, а возможно, в 10. Другими словами, они были основаны на фальшивых голосах. Теперь вы можете представить, какими запомнятся эти выборы в истории", - сказал он.

Трамп планирует вывести своих сторонников на митинги. Единственное требование - пересчет голосов в ряде штатов. Действующий президент планирует продемонстрировать свидетельства о смерти тех избирателей, которые якобы проголосовали, но на самом деле ко дню выборов уже скончались. Мертвые души - действительно козырь в рукаве главы Белого дома. Однако вряд ли это изменит общий расклад. Голоса выборщиков в неопределившихся Джорджии и Северной Каролины значения уже не имеют.

Представители штаба Байдена направили запрос о признании его избранным президентом США в надзорное управление американской администрации. В документе говорится, что победа Байдена на выборах получила независимое подтверждение. Сам Джо в выходные продемонстрировал избирателям свои семейные ценности, проведя несколько минут у могилы сына. Правда, побыть в одиночестве не получилось. Кандидата в президенты охраняют уже как самого президента.

В понедельник Байден и его ближайшая соратница Камала Харрис, которая претендует на кресло вице-президента, начнут формировать группу сотрудников для организации передачи власти. Выселить текущих обитателей Белого дома планируется в ближайшее время. До инаугурации. Вступление в должность 46-го президента запланировано на 20 января.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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