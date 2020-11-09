Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Право на лево"

В США всё большим влиянием пользуются социалистические идеи. О том, почему так стремительно левеет Америка и можно ли найти коммуны в наше время, смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Право на лево" – в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".