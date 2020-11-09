В Карабахе продолжаются бои за Шуши

Последняя информация о конфликте в регионе

Противоречивая информация поступает из Шуши в Нагорном Карабахе. В Минобороны Армении сообщили - битва за район еще продолжается, хотя еще накануне вечером Ильхам Алиев заявлял о переходе города под контроль Азербайджана.

В Баку новость встретили ликованием, а президент Турции даже направил Алиеву поздравления с военным триумфом, но и в Ереване, и Степанакерте настаивают - делать громкие заявления рано, передает "ТВ Центр".

В оборонном ведомстве Карабаха подчеркивают - их бойцы весьма успешно решают боевые задачи на окрестных территориях. По последним данным, удалось оттеснить армию противника на участке Шуша-Каринтак. В Азербайджане тем временем заявили - бои за Карабах продолжатся, если Ереван не выведет военных с занятых территорий.

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