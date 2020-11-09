ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Карабахе продолжаются бои за Шуши

11:42
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Последняя информация о конфликте в регионе

Противоречивая информация поступает из Шуши в Нагорном Карабахе. В Минобороны Армении сообщили - битва за район еще продолжается, хотя еще накануне вечером Ильхам Алиев заявлял о переходе города под контроль Азербайджана.

В Баку новость встретили ликованием, а президент Турции даже направил Алиеву поздравления с военным триумфом, но и в Ереване, и Степанакерте настаивают - делать громкие заявления рано, передает "ТВ Центр".

В оборонном ведомстве Карабаха подчеркивают - их бойцы весьма успешно решают боевые задачи на окрестных территориях. По последним данным, удалось оттеснить армию противника на участке Шуша-Каринтак. В Азербайджане тем временем заявили - бои за Карабах продолжатся, если Ереван не выведет военных с занятых территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.