В Ленобласти спасают залитый бетоном лес

В чём причина происшествия и кто будет устранять последствия?

Участок леса в деревне Вистино Ленинградской области затопило бетоном с местного завода. Строительная смесь разлилась на площади в 100 квадратных метров. Повреждены деревья, цемент попал и в лесную реку. Жители опасаются, что скоро серая жидкость доберётся до их домов.

"Спасите нас! Природа плачет!" - отчаянные призывы жителей поселка Вистино в Ленинградской области долго будут напоминать о том, что здесь произошло. Ведь надписи оставлены на бетоне. А бетон оставлен в лесу. Поверх муравейников, кустов черники и мха.

Живописный осенний лес забетонирован самым примитивным образом. Пока материал еще не застыл, но когда это произойдёт, между деревьями можно будет кататься на роликовых коньках

Площадь каменного поля - не менее 100 квадратных метров - то, что видно невооружённым глазом. Это результат деятельности местного бетонного завода, который появился в деревне недавно. Жители - здесь в основном пенсионеры - начали жаловаться на пыль и вечный грохот бетономешалок. В местном лесочке еще недавно росли грибы.

Люди забили тревогу. На место с проверкой выехали сотрудники Госэконадзора и прокуратуры. Официальная версия - авария на производстве и неконтролируемая утечка бетона. Жители Вистино подозревают, что бетонная взвесь в ближайший лес сливается систематически. Под осенней листвой - гигантские бетонные плиты.

Дмитрий живет в полукилометре от завода, он снял на видео, как экскаватор выбрасывает отходы за забор предприятия. По всей видимости, после мытья бетономешалок.

Рядом с участком Дмитрия появилось целое бетонное озеро в метр глубиной. Уже почти застыло. Деревья под коркой бетона засохли. Теперь жители Вистино боятся, что погибнет и та небольшая рощица, которая была забетонирована недавно. Это единственная полоска леса, которая отделяет посёлок от завода.

После вмешательства прокуратуры и СМИ местные чиновники начали решить проблему. Руководство бетонного завода с претензиями согласилось. Объяснило утечку тем, что накопительная ёмкость для отходов вышла из строя, новую не заказывали.

Испорченный участок леса промышленники начали восстанавливать - убрать бетон из почвы им предписано до вторника. Систему утилизации отходов пообещали наладить в ближайшее время. Сам завод обнесут высоким забором.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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