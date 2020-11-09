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Завершилась онлайн-экспедиция "Моя страна - моя Россия"

12:04
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

В чем ее главная задача?

Увлекательное путешествие в виртуальном формате. Завершилась масштабная просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна - моя Россия". Итоги проекта подвели в понедельник на пресс-конференции.

Участниками стали более 200 тысяч человек. Для них были организованны дистанционные занятия, посвящённые культуре, традициям, национальным и историческим особенностям регионов России. Уроки проводили учёные и эксперты из всех субъектов, передает "ТВ Центр".

Главная цель экспедиции - рассказать молодому поколению о родине, а также сохранение и приумножение наследия страны.

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