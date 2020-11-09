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В Москве провели творческий вечер в честь 70-летия Вячеслава Долгачева

12:19
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Режиссера поздравили с юбилеем

В Москве состоялся творческий вечер в честь 70-летия режиссёра, заслуженного артиста и деятеля искусств России Вячеслава Долгачёва. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Слова поздравления прозвучали на большой сцене родного для него Нового драматического театра - вот уже 20 лет он возглавляет его как художественный руководитель.

Вячеслав Васильевич - автор больше полусотни постановок не только в нашей стране, но и за рубежом - в Америке, Франции, Швеции. Там же преподаёт актёрское мастёрство. Благодаря таланту и мастерству он завоевал любовь зрителей и признание коллег.

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