Три человека погибли в результате стрельбы на военном аэродроме в Воронеже

Один военнослужащий ранен

Чрезвычайное происшествие на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Военнослужащий открыл стрельбу, три человека погибли.

Как сообщили в экстренных службах, нападавший забаррикадировался на территории воинской части.

"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он забаррикадировался на территории части", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации области.

По предварительным данным, солдат отобрал пистолет у офицера и открыл стрельбу. Трое погибли, еще один военнослужащий ранен. Ранения серьезные, пострадавший в реанимации.

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