В Москве вылечились от COVID-19 еще 3313 пациентов

Общее число выздоровевших превысило 343 тысячи

Московские врачи выписали из больниц еще 3313 пациентов, у которых ранее был определен COVID-19. Общее число выздоровевших от связанных с коронавирусом заболеваний в столице превысило 343 тысячи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3313 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226", - заявила Ракова.

Отсутствие заболевание подтверждено исследованиями, которые проводят врачи перед выпиской. Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"