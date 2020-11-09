ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве вылечились от COVID-19 еще 3313 пациентов

09:58
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Общее число выздоровевших превысило 343 тысячи

Московские врачи выписали из больниц еще 3313 пациентов, у которых ранее был определен COVID-19. Общее число выздоровевших от связанных с коронавирусом заболеваний в столице превысило 343 тысячи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова заявила о снижении доли пожилых людей среди больных COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3313 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226", - заявила Ракова.

Отсутствие заболевание подтверждено исследованиями, которые проводят врачи перед выпиской. Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.