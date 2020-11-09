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Байден обяжет американцев носить маски

11:02
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Он еще даже не вступил в должность

Едва Джо Байден победил на выборах президента Соединенных Штатов, как решил ввести в стране обязательное ношение защитных масок.

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Согласно статистике, Америка лидирует по числу заболевших и умерших от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в США более чем у 10 миллионов человек выявили коронавирусную инфекцию, 238 тысяч из них скончались.

Советник Байдена рассказал, что новоизбранный глава Белого дома намерен требовать от губернаторов штатов введения обязательного ношения масок. Это объясняется тем, что зимой пандемия коронавируса вступает в потенциально более смертоносную фазу. В случае отказа Байден собирается оказывать давление на мэров городов.

"Если губернатор откажется, он пойдет к мэрам в штатах и попросит их ввести. Во многих штатах мэры могут устанавливать мандаты", - отметил советник.

Также в США рассматривается возможность введения требования носить маски в федеральных учреждениях. Администрация Дональда Трампа на такой шаг так и не решилась.

В дальнейшем Байден планирует составить национальный план тестирования жителей США на COVID-19. Его команде уже поручено разработать ряд вариантов как для законодательства, так и для исполнительных распоряжений, чтобы составить план тестирования, передает РБК.

Ранее стали известны результаты президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября. Новым главой государства стал Джо Байден, его инаугурация состоится 20 января, после чего он полноценно вступит в должность. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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