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Каждый пятый россиянин связал свои неудачи с пандемией COVID-19

10:26
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Год выдался непростым

Аналитики сервиса "Работа.ру" узнали, что граждане России считают причиной своих неудач в 2020 году.  
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 50 миллионов

Как оказалось, 21% опрошенных винят в своих бедах пандемию коронавируса. 27% респондентов связывают проблемы в своей жизни с другими неблагоприятными событиями 2020 года. Какими именно, не уточняется.

11% объяснили свои неудачи тем, что текущий год - високосный. По мнению 1% респондентов, 2020 год является "мистической датой", этим и обусловлено их невезение.  

Между тем 30% россиян не видят связи между своими неудачами и событиями 2020 года. А 10% вообще сказали, что в этом году у них не возникло никаких проблем.

В опросе участвовало свыше 4,8 тысячи граждан России, пишет RT

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