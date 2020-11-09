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Коронавирусом в России заболели еще 21798 человек

10:57
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Антирекорд установлен в Москве - 6897 случаев

За минувшие сутки в России выявили 21798 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 6897 случаев. Это максимум в столице с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 7 мая - 6703 случая. В Подмосковье заболели еще 660 человек.

Вылечились от коронавируса 10722 пациента, в том числе в Москве – 3313. Скончались 256 заразившихся, из них 72 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1796132 случая заражения коронавирусом. Скончались 30793 человека. Выздоровел 1335141 пациент.

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