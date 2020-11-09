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План "Перехват" введен в Воронеже после стрельбы на военном аэродроме

10:38
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Трое погибли, один военнослужащий легко ранен

В Воронеже введен план "Перехват". Разыскивается военный, застреливший троих человек на военном аэродроме "Балтимор", сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.
Три человека погибли в результате стрельбы на военном аэродроме в Воронеже

В свою очередь, агентство "Интерфакс" передает, что стрелявший заблокирован на территории воинской части, идут переговоры. Ранее сообщалось, что военнослужащий напал на сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем. По данным агентства, он открыл стрельбу по сослуживцам в кабинете административного здания аэродрома. Двоих военных нападавший застрелил, одного сослуживца зарубил топором. Еще один военнослужащий легко ранен.

"Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронежской области с 2013 года идет ремонт. Вся военная техника из части перебазирована в город Бутурлиновка.

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