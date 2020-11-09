Румыния ужесточила ограничительные меры из-за коронавируса

В стране ввели комендантский час

В Румынии с понедельника, 9 ноября, вступают в силу новые ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Власти страны сделали обязательным ношение защитных масок, а также ввели комендантский час.

По словам главы Департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раеда Арафата, гражданам запрещается свободно перемещаться по улицам с 23:00 до 05:00. Тем, кто находится на улице в ночное время, нужно будет предъявить документы, подтверждающие эту необходимость. Право на передвижение в ночные часы дает рабочее удостоверение, а также выданное начальством свидетельство или декларация о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.

Также все школы страны будут переведены на дистанционное обучение.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 50,4 миллиона человек, 1,26 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,77 миллиона заболевших, более 30 тысяч пациентов скончались.

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