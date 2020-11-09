Федосеева-Шукшина разводится с Алибасовым из-за его неверности

Она обратилась в суд

82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила развестись с 73-летним продюсером Бари Алибасовым. Они женаты с 2018 года.

Федосеева-Шукшина подала в суд заявление о расторжении брака. "В настоящее время супружеские отношения между Истцом и Ответчиком прекращены. Истец и Ответчик проживают раздельно. Совместное хозяйство не ведут. Общих детей не имеют", - говорится в документе.

Актрисе пришлось обратиться в суд, поскольку продюсер уклоняется от добровольного расторжения брака. Слушания по делу пока не назначены.

"Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже", - сказала РЕН ТВ Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Федосеевой-Шукшиной.

По словам юриста, ее клиентке надоели интервью, в которых Алибасов рассказывает о личной жизни. "Последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней", - рассказала Вербицкая-Линник, добавив, что актриса не хочет больше терпеть неверность супруга.

Этим летом Бари Алибасов сам хотел развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за спора по поводу квартиры, которую актриса ему подарила. Продюсер передал недвижимость в собственность своему помощнику. Это возмутило Федосееву-Шукшину. Она обратилась в суд, после чего основателя группы "На-На" обязали вернуть квартиру жене. Затем Алибасов заявил, что судебная тяжба никак не влияет на их отношения с супругой и что он не хочет разводиться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"