Путин увеличил число вице-премьеров

Президент подписал соответствующий указ

Президент России подписал указ об изменениях в структуре федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с утвержденным Владимиром Путиным документом, число вице-премьеров в российском правительстве увеличилось до десяти.

"Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей", - сказано в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

В числе десяти вице-премьеров - первый заместитель председателя правительства. Один из заместителей премьера – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Еще один вице-премьер – руководитель аппарата правительства Российской Федерации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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