Путин сменил полпреда в Уральском федеральном округе

Им стал Владимир Якушев

Владимир Путин освободил от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник.

Новым подпредом президента в УФО назначен глава Минстроя Владимир Якушев. Кроме того, президент отправил в отставку еще двух министров - главу Минтранса Евгения Дитриха и руководителя министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Николай Цуканов занимал пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе с 26 июня 2018 года.

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