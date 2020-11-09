Министр транспорта Дитрих отправлен в отставку

Указ подписал глава государства

Министр транспорта России Евгений Дитрих отправлен в отставку. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кроме того, указом президента России Владимир Якушев освобожден от должности главы Минстроя. Он назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

Ранее президент подписал указ, согласно которому число вице-премьеров увеличено с девяти до десяти.

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