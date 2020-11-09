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Путин уволил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина

11:03
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Он занимал свой пост с 2018 года

Глава России Владимир Путин отправил в отставку руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина. 
Министр транспорта Дитрих отправлен в отставку

"Президент Российской Федерации Путин подписал указ об освобождении Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии РФ", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, передает РИА Новости.  

В пятницу, 6 ноября, Znak.com писал, что Кобылкин встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На встрече обсуждались грядущие перестановки в министерстве. По данным портала, возглавить Минприроды может глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

Кобылкин занимал должность главы Минприроды с мая 2018 года.  

В понедельник, 9 ноября, Владимир Путин отправил в отставку также главу Минтранса Евгения Дитриха и министра строительства Владимира Якушева.

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