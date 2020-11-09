Замбия захотела купить российскую вакцину от коронавируса

Страна ждет выхода на рынок препарата "Спутник V"

В Замбии рассчитывают на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после ее появления на рынке, сообщил посол страны в России Шадрек Лувита. Он отметил, что в африканском государстве с нетерпением ждут этого момента.

"Правительство России уже обменялось корреспонденцией с властями Замбии относительно разворачивания вакцины. Мы очень внимательно следим за процессом появления вакцины "Спутник V" на рынке, чтобы получить к ней доступ", - заявил посол.

Лувита подчеркнул, что министры здравоохранения России и Замбии обсуждают данный вопрос и поддерживают связь. По словам посла, пандемия коронавирусной инфекции привела к трудностям с планированием официальных зарубежных визитов. Вакцинация позволит преодолеть этот застой, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина под названием "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российские препараты от COVID-19.

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