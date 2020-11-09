СКР раскрыл подробности убийства военнослужащих в воронежской части

Нападение совершил солдат-срочник

В Воронежской области ведутся поиски солдата-срочника, который убил трёх сослуживцев на территории военного аэродрома. ЧП произошло сегодня около пяти часов утра.

Как сообщили в Следственном комитете, стоявший в карауле рядовой Антон Макаров убил офицера с помощью топора, завладел оружием и открыл огонь по людям. Один боец получил ранения, жизнь троих спасти не удалось.

В настоящее время дезертир находится в бегах. На его поиски направлено более ста сотрудников ОМОНа и Росгвардии. Причины ЧП выясняются. Следователи намерены исследовать психическое состояние солдата.

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