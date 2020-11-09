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Мишустин предложил кандидатуру Новака на пост вице-премьера

11:39
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Госдума рассмотрит предложение в соответствии с новым конституционным законом

Освобожденный от должности главы Минэнерго России Александр Новак может стать вице-премьером. Кандидатуру, в соответствии с новым конституционным законом, внес в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака… Вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают", - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями.

Также Мишустин сообщил, что внес кандидатуру главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта. А кандидатуру Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики - на пост главы Минвостокразвития России. Александра Козлова, возглавляющего Минвостокразвития, премьер предложил назначить министром природных ресурсов и экологии России.

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