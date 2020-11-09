Дочь Глаголевой пожаловалась на хамство полицейских после аварии

Это возмутило ее больше, чем ДТП

42-летняя актриса Анна Нахапетова, дочь народной артистки России Веры Глаголевой, попала в ДТП.

В машину Нахапетовой влетел автомобиль, за рулем которого сидел 19-летний парень. Знаменитость не пострадала благодаря ремням безопасности. По ее словам, виновника ДТП оштрафовали всего на 500 рублей.

"Но! рассказ мой даже не о самой аварии, в которой я была совсем не виновата, рассказ о последствии, о том ужасе с которым пришлось столкнуться после. Об абсолютно хамском отношении полиции, которая почему то говорит только на повышенных тонах, а на мою просьбу отправить молодого человека на проверку алкоголя в крови, мне ответили таким отказом, что реально стало страшно", - написала Нахапетова в Instagram [орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.].

Общаясь с подписчиками, актриса сказала, что она попала в аварию впервые за 22 года вождения.

- Ангел хранитель вас оберег, слава богу. А все остальное ужас. Надо писать жалобу, - комментируют в Сети.

- Берете камеру и снимаете, часто тон сразу меняется.

- Штрафы не помогут! Надо забирать права пожизненно, сразу, после первого раза!

- Прекрасно Вас понимаем - это кошмар, что творится на дорогах.

- Спасибо, что жива.

Вот из-за такой безнаказанности в нашей стране страдают нормальные люди. Берегите себя! Все возвращается бумерангом.

Напомним, что Вера Глаголева умерла в августе 2017 года от рака желудка. От первого мужа у нее остались дочери Анна и Мария, от второго - Анастасия, которая живет в браке с хоккеистом Александром Овечкиным.

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