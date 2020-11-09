ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Глаголевой пожаловалась на хамство полицейских после аварии

12:21
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Это возмутило ее больше, чем ДТП

42-летняя актриса Анна Нахапетова, дочь народной артистки России Веры Глаголевой, попала в ДТП. 
"С днем рождения, мама": дочь оставила в Сети трогательное послание Вере Глаголевой

В машину Нахапетовой влетел автомобиль, за рулем которого сидел 19-летний парень. Знаменитость не пострадала благодаря ремням безопасности. По ее словам, виновника ДТП оштрафовали всего на 500 рублей. 

"Но! рассказ мой даже не о самой аварии, в которой я была совсем не виновата, рассказ о последствии, о том ужасе с которым пришлось столкнуться после. Об абсолютно хамском отношении полиции, которая почему то говорит только на повышенных тонах, а на мою просьбу отправить молодого человека на проверку алкоголя в крови, мне ответили таким отказом, что реально стало страшно", - написала Нахапетова в Instagram [орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.]. 

Общаясь с подписчиками, актриса сказала, что она попала в аварию впервые за 22 года вождения. 

- Ангел хранитель вас оберег, слава богу. А все остальное ужас. Надо писать жалобу, - комментируют в Сети. 

- Берете камеру и снимаете, часто тон сразу меняется. 

- Штрафы не помогут! Надо забирать права пожизненно, сразу, после первого раза! 

- Прекрасно Вас понимаем - это кошмар, что творится на дорогах. 

- Спасибо, что жива. 

Вот из-за такой безнаказанности в нашей стране страдают нормальные люди. Берегите себя! Все возвращается бумерангом. 

Напомним, что Вера Глаголева умерла в августе 2017 года от рака желудка. От первого мужа у нее остались дочери Анна и Мария, от второго - Анастасия, которая живет в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса, дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова
Актриса, дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.