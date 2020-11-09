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Таиланд может сократить карантин для туристов

12:28
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Но не для всех

В Таиланде могут сократить обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания иностранцев с 14 до 10 дней.

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Отмечается, что нововведение затронет лишь тех иностранцев, которые прибыли в королевство из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Остальным же по-прежнему придется соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Нововведение власти объяснили тем, что тестирование на COVID-19 проводится в первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый дни после прибытия. По их словам, с большой вероятностью вирус, если он есть у человека, проявит себя за это период. При этом вероятность обнаружить COVID-19 после десятидневного карантина крайне мала - примерно 0,3 на один миллион тестируемых, передает Bangkok Post.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 50,4 миллиона человек, 1,26 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,77 миллиона заболевших, более 30 тысяч пациентов скончались.

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