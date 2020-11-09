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Российским регионам пообещали "невероятное тепло"

12:14
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Климатическая норма будет превышена на 20 градусов

Аномально теплая погода прогнозируется в течение ближайшей недели на большей части азиатской территории России. "Невероятное тепло" пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Стало известно, какой будет зима в Москве

По данным синоптика, в Западной Сибири отклонения от нормы составят 6-10 градусов, в Средней Сибири — 8-15 градусов.  В Красноярском крае аномалии будут выражены ярче всего: в первой половине недели температура превысит климатическую норму на 20 градусов. "Невероятное тепло" придет и в Новосибирскую, Томскую и Омскую области.

На этом фоне исключением станет Якутия. Здесь значения термометров будут около нормы – или даже чуть ниже. Ранее Вильфанд заявлял, что нынешняя зима будет холоднее, чем в прошлом году, напоминает ТАСС.

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