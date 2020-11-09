Стало известно, как долго в России будет продолжаться рост случаев COVID-19

В первую очередь ситуация зависит от самих россиян

В России рост числа выявленных за сутки случаев коронавируса будет продолжаться еще минимум месяц, считает инфекционист Евгений Тимаков. Затем наступит плато, этот период задержится в стране надолго.

"Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших", - считает врач.

Тимаков подчеркнул, что в первую очередь темпы прироста заболевших коронавирусом будут зависеть от того, насколько тщательно люди соблюдают рекомендованные меры профилактики инфекции. В случае несоблюдения ограничений количество заразившихся на пике может превысить 22 тысячи человек в сутки, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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