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Песков объяснил одновременную отставку ряда министров

12:47
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Это никак не связано с президентскими поручениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "обычной ротацией" кадров отставку сразу нескольких министров. 
Мишустин предложил кандидатуру Новака на пост вице-премьера

9 ноября Владимир Путин отправил в отставку глав Минтранса, Минэнерго, Минприроды и Минстроя. 

Как заявил Дмитрий Песков, их увольнение не связано с невыполнением президентских поручений. Он также опроверг предположение о том, что перестановки в правительстве могут быть преждевременными. "Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете", - цитирует Пескова "Интерфакс"

Представитель Кремля напомнил, что кабинет министров конфигурирует премьер-министр Михаил Мишустин, исходя из задач, стоящих на повестке дня. Выполнение президентских поручений, по словам Пескова, "находится в абсолютном приоритете председателя правительства Мишустина". 

В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин не только уволил ряд министров, но и подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве. Теперь их будет не девять, а 10.  

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