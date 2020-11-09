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Песков рассказал, почему в России не вводят локдаун

12:43
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

В Кремле считают нынешнюю ситуацию тревожной

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается тревожной, правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами.

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"Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством", - рассказал представитель Кремля.

Также Песков ответил на вопрос, почему российские власти медлят с введением локдауна и не боятся увеличения нагрузки на систему здравоохранения. По его словам, не всем странам необходимо закрываться на карантин – некоторые имеют возможность пройти опасный период без полной остановки экономики, передает РИА Новости.

"Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", - сказал Песков.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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