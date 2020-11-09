Песков объяснил, чем отличается победа Трампа от выигрыша Байдена

С точки зрения представителя Кремля, разница очевидна

Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США – тогда как поздравления Дональду Трампу президент России направил сразу после оглашения итогов голосования в 2016 году.

"Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается", - пояснил пресс-секретарь президента России.

Песков напомнил, что на предыдущих президентских выборах в США не было нюансов юридического характера. А сейчас корректно дождаться официального объявления.

Действующий президент США потребовал пересчета голосов в нескольких штатах. Дональд Трамп грозится в противном случае вывести своих сторонников на митинги.

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