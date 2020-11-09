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Собянин рассказал о ходе строительства станции БКЛ "Сокольники"

15:39
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Строительство завершат в 2022 году

Станция "Сокольники" Большой кольцевой линии метро готова на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин. В понедельник он посетил строительную площадку.

"Строители выполнили сложнейшую работу по проходке новых тоннелей всего в нескольких метрах от действующей станции метро на Сокольнической ветке. Продолжается сооружение основных конструкций станционного комплекса", – отметил Сергей Собянин, отметив, что строительство будет завершено в 2022 году.

Собянин также сообщил, что строительство участка Большой кольцевой линии от станции "Лефортово" до станции "Савеловская" планируют завершить в 2022 году.

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Строительство станции "Сокольники" БКЛ
Строительство станции "Сокольники" БКЛ
Строительство станции "Сокольники" БКЛ
Строительство станции "Сокольники" БКЛ
Строительство станции "Сокольники" БКЛ
Строительство станции "Сокольники" БКЛ
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