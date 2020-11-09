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В Москве прощаются с Михаилом Жванецким

15:02
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Он скончался в минувшую пятницу

В понедельник в Москве прощаются с Михаилом Жванецким - самым известным одесситом, любимым писателем, великим сатириком. Церемония прощания прошла на Новодевичьем кладбище.  В закрытом режиме, только для самых близких - из-за пандемии, чтобы избежать большого скопления людей - ведь их пришло бы немало.
Мудрец и философ: каким мы запомним Михаила Жванецкого

Михаила Жванецкого знали все. Его монологи с успехом читали популярные артисты. Но лучше всего получалось, конечно же, у самого автора. А многие зарисовки - например, "Рассказ подрывника, "Авас", "Раки", "Собрание на ликеро-водочном заводе" - цитируют наизусть, и неизменно с его особой, по-одесски лёгкой интонацией. 

По произведениям Жванецкого поставлены спектакли, изданы книги. В октябре сатирик решил оставить сцену. А в минувшую пятницу ушёл из жизни. Михаилу Михайловичу было 86 лет.

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