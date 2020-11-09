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Как московские роддомы работают во время пандемии

15:06
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Они усилили меры безопасности из-за коронавируса

Для лечения сложных пациентов с COVID-19 московские врачи проводят онлайн-консилиумы с дополненной реальностью. В таком режиме ведущие медики теперь постоянно консультируются со своими коллегами из резервных госпиталей. А специальные очки позволяют максимально сосредоточиться на процессе. Приспосабливаться к новым реалиям пришлось и родильным домам. 

Приемные отделения родильных домов только внешне практически не отличаются от доковидных времен. По факту поменялись все процессы, передает "ТВ Центр".

"Предусмотрено все, чтобы поступающие к нам пациенты - наши беременные женщины - чувствовали себя в полной безопасности. В родильном доме пересмотрена полностью маршрутизация пациентов для исключения малейшей возможности инфицирования новой коронавирусной инфекцией", - заявил заместитель главного врача по медицинской части филиала "Родильный дом № 1" ГКБ № 67 Нестор Месхи.

Весь путь оформления - только с одной акушеркой, чтобы исключить лишние контакты. Ведь чаще всего пациентки на пороге роддома без свежих результатов анализа на ковид. Поэтому приемное отделение считается условно "грязной зоной". Здесь же сразу берут мазок и кровь.

На этом этапе доступ в общее родильное отделение еще закрыт. Результатов ждут в обсерваторе. Если приходит положительный, пациентку переводят в специализированный стационар. Сейчас в Москве с ковидом работают два роддома. Если женщина уже успела родить, то здесь все зависит от ее состояния.

"Если мы можем выписать домой, то женщина подписывает информированное согласие о том, что она должна соблюдать противоэпидемические мероприятия, находиться дома в режиме изоляции. И соблюдать профилактические меры, чтобы не инфицировать ребеночка", - рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи филиала "Родильный дом № 1" ГКБ № 67 Екатерина Сонголова.

У плановых пациентов - другой маршрут. В обсерваторе все в одноместных палатах. Поэтому риск заражения сведен к минимуму. Да и ждать перевода в основное отделение совсем недолго.

Некогда шумное послеродовое отделение - теперь в полной тишине. Молодые мамы не встречаются даже в столовой. Всю еду им привозят прямо в палату.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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