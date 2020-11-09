Столкновение автобуса с фурой в Москве попало на видео

Сейчас следователи и представители Мосгортранса выясняют все обстоятельства ДТП

Шесть человек пострадали этим утром при столкновении автобуса с грузовиком на западе Москвы. Авария произошла на Чоботовской улице, передает "ТВ Центр".

В припаркованную фуру на скорости въехал рейсовый автобус, следовавший по маршруту №5. Основной удар пришелся на правую сторону салона. Переднюю дверь смяло, вдребезги разбилось лобовое стекло и несколько окон в салоне.

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