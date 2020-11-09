ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столкновение автобуса с фурой в Москве попало на видео

15:08
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Сейчас следователи и представители Мосгортранса выясняют все обстоятельства ДТП

Шесть человек пострадали этим утром при столкновении автобуса с грузовиком на западе Москвы. Авария произошла на Чоботовской улице, передает "ТВ Центр".

В припаркованную фуру на скорости въехал рейсовый автобус, следовавший по маршруту №5. Основной удар пришелся на правую сторону салона. Переднюю дверь смяло, вдребезги разбилось лобовое стекло и несколько окон в салоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.