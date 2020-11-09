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В Москве ликвидировали нарколабораторию

15:34
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Злоумышленники взяты под стражу и ждут суда

На Кировоградской улице полицейские ликвидировали нарколабораторию. Прямо в квартире 33-летний житель столицы и 36-летний приезжий изготавливали амфетамин.

При обыске оперативники изъяли спецоборудование, химические реагенты, электронные весы и магниты для изготовления закладок. Также было найдено свыше 20 граммов психотропного вещества.

Полученный наркотик преступники продавали самостоятельно. Тайники делали в камерах хранения продуктовых магазинов. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

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