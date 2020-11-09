Столичные авиакомпании борются с пассажирами-"безмасочниками"

К ним применяются жесткие меры

Столичные авиакомпании начали выявлять новый вид авиадебоширов. Это пассажиры, которые категорически не хотят надевать маску, несмотря на пандемию. При этом ведут себя достаточно агрессивно, передает "ТВ Центр".

Теперь к ним применяются такие же меры, как и к тем, кто начинает хулиганить в состоянии алкогольного опьянения. Причем конфликтная ситуация может произойти, как в самом аэропорту, так и на борту самолета, причем даже в воздухе и тогда экипаж может принять решение вернуться назад в аэропорт. На земле его уже будут ждать полицейские и служба быстрого реагирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"