ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столичные авиакомпании борются с пассажирами-"безмасочниками"

15:05
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

К ним применяются жесткие меры

Столичные авиакомпании начали выявлять новый вид авиадебоширов. Это пассажиры, которые категорически не хотят надевать маску, несмотря на пандемию. При этом ведут себя достаточно агрессивно, передает "ТВ Центр".

Теперь к ним применяются такие же меры, как и к тем, кто начинает хулиганить в состоянии алкогольного опьянения. Причем конфликтная ситуация может произойти, как в самом аэропорту, так и на борту самолета, причем даже в воздухе и тогда экипаж может принять решение вернуться назад в аэропорт. На земле его уже будут ждать полицейские и служба быстрого реагирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Бортпроводница в салоне самолета
Бортпроводница в салоне самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.