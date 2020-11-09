Лосиха Дина вернулась на московскую биостанцию

Она не захотела возвращаться в дикую природу

На московскую биостанцию снова вернулась молодая лосиха Дина. Это её 8-й побег - только наоборот. Дину нашли ещё детёнышем - 6 лет назад в лесу - одну, без мамы. И привезли к биологам. Те выходили лосиху, а когда та подросла, отпустили обратно. Но она упорно не хочет оставаться среди сородичей. Видимо, с человеком лучше. И не только ей одной. Почему?

Нагулявшаяся Дина вернулась домой явно похорошевшей. Взгляд – игривый, бока – упитанные. Судя по всему, полтора месяца путешествий лосихи на воле были сытными. Где её носило, сотрудники биостанции знают с точностью до метра – спасибо специальному ошейнику.

Выпуская свою лапочку – а именно так здесь именуют Дину – все рассчитывали, что восьмая попытка вернуть её в живую природу станет последней. Не тут-то было. Пришла к проходной и встала, как вкопанная. Охрана пропустила – своя ведь, не чужая.

"Расчет был такой, что выпустим её на свободу. Она встретит себе мальчика, пройдёт брачный период. И она останется жить в лесу. По поводу того, что сейчас беременная она или нет, сказать пока что сложно", - рассказал сотрудник Лосиной биостанции Иван Юткин.

О том, что многие жаждут увидеть Дину в интересном положении, она догадывается. Лосиха уже 6 лет буквально купается во внимании к ней и простых посетителей, и специалистов. Только что нагрянула очередная группа студентов.

Баночки разбирают и наполняют с осторожностью. Лосиха пока не понимает, почему всех так сильно интересует, что именно она съела накануне. А для студентов биофака – это отличная практика. Во-первых, самим понять – ту ли профессию выбрали. Во-вторых, помочь науке.

"Мы исследуем их устойчивость. Поскольку животные находятся в замкнутом пространстве, на ограниченной территории. И смотрим, нуждаются ли они в приливе новой крови или им комфортно находиться здесь", - говорит доцент кафедры ветеринарной медицины института ветеринарии и агробезопасности Татьяна Марюшина.

Судя по количеству помёта, за комфорт Дины можно не переживать. К маралам нужно еще пробиться. Новые обитатели биостанции моментально стали её гордостью. Экскурсии – одна за другой.

Даже ребенку понятно, марал – олень красивый, благородный, в наших местах редкий. Один мальчик и три девочки прибыли сюда в июне. Их пришлось забрать из подмосковного частного хозяйства.

Не успели новосёлы обжиться, как в их жизни произошли радостные события. У маралов родились два прелестных оленёнка. Глазастые, ласковые, любопытные. Может, Дина-путешественница насмотрится на них и сама наконец-то решится стать мамой? А, может, лосиха уже готовит сюрприз? Время покажет. Во всяком случае, с анализами у неё всё в порядке.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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