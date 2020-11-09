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В Москве завершился фестиваль "Территория жеста"

15:13
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Что на нем показали?

В Москве завершился один из самых необычных фестивалей театрального искусства - "Территория жеста". Постановки - классические и новаторские, для взрослых и детей, комедии и драмы, на самые разные темы и всё это без единого слова, только - жесты и пластика, передает "ТВ Центр".

При этом происходящее на сцене понятно каждому. Театральные коллективы со всей страны показали, что способов общения с миром множество. Главное - уметь найти свой язык.

Уникальность фестиваля в том, что на сцене играют артисты как с ограниченными возможностями по слуху, так и слышащие. Впрочем, судя по реакции зала, зрители быстро забывали о текстах и погружались в другую, новую для них реальность.

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