Бузова не попадет на "Голубой огонек" из-за Пугачевой

Примадонна решила, что молодой певице не место на шоу

В Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева выступила против приглашения певицы Ольги Бузовой на съемки новогоднего шоу "Голубой огонек".

Отмечается, что в прошлом году Бузова также не попала на праздничную передачу из-за требований Примадонны. Пугачева оказалась недовольна сценическим образом певицы, передает "Вечерняя Москва". По словам народной артистки СССР, стиль Ольги не соответствует формату семейной программы.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - заявила Пугачева.

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