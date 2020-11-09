ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бузова не попадет на "Голубой огонек" из-за Пугачевой

15:19
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Примадонна решила, что молодой певице не место на шоу

В Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева выступила против приглашения певицы Ольги Бузовой на съемки новогоднего шоу "Голубой огонек".
Киркоров признался, что перестал общаться с Пугачевой

Отмечается, что в прошлом году Бузова также не попала на праздничную передачу из-за требований Примадонны. Пугачева оказалась недовольна сценическим образом певицы, передает "Вечерняя Москва". По словам народной артистки СССР, стиль Ольги не соответствует формату семейной программы.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - заявила Пугачева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.