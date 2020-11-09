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Студентов Подмосковья переводят на удаленку с 16 ноября

13:11
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Это поможет стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Губернатор Московской области принял решение о переводе на дистанционное обучение студентов вузов и колледжей с 16 ноября. По словам Андрея Воробьева, эти дополнительные меры позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в регионе.  
В Подмосковье продлили введенные из-за коронавируса ограничения

"Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же, как и студенты высших учебных заведений. То есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", - сказал Воробьев на оперативном совещании с зампредами областного правительства.

Московская область сейчас на втором месте после столицы по числу заразившихся коронавирусом. Выявлено за время пандемии 92 184 случая заражения.

Воробьев подчеркнул, что дополнительные меры позволят "разорвать эти инфекционные и эпидемиологические цепочки". Губернатор уверен, что ситуация с ростом числа госпитализаций  пациентов с коронавирусом благодаря этим шагам стабилизируется, передает ТАСС.

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