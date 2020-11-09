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"Мне противно": дочь Заворотнюк столкнулась с мошенниками

13:22
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Она сразу почуяла неладное

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала об общении с телефонными мошенниками, которые пытались получить доступ к ее банковским данным. 
Опубликовано редкое фото мамы Заворотнюк

Анне позвонил человек, который представился сотрудником Сбербанка. Ей сказали, что во Владивостоке мошенники списали с ее банковской карты пять тысяч рублей. Чтобы спасти деньги, девушку попросили предоставить персональную информацию. Анна сразу поняла, что ее пытаются обмануть.

"Я говорю: "Слушайте, неужели вы действительно этим занимаетесь по жизни и вам это приносит удовольствие? Найдите нормальную работу!" Начала им читать нотацию. Они просто положили трубку. Такой ужас на самом деле. Мне как-то противно", - призналась дочь Заворотнюк. 

По ее мнению, жертвами таких мошенников могут стать многие пенсионеры. 

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. По данным СМИ, она лечится в своем доме в поселке Крекшино.

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