"Мне противно": дочь Заворотнюк столкнулась с мошенниками

Она сразу почуяла неладное

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала об общении с телефонными мошенниками, которые пытались получить доступ к ее банковским данным.

Анне позвонил человек, который представился сотрудником Сбербанка. Ей сказали, что во Владивостоке мошенники списали с ее банковской карты пять тысяч рублей. Чтобы спасти деньги, девушку попросили предоставить персональную информацию. Анна сразу поняла, что ее пытаются обмануть.

"Я говорю: "Слушайте, неужели вы действительно этим занимаетесь по жизни и вам это приносит удовольствие? Найдите нормальную работу!" Начала им читать нотацию. Они просто положили трубку. Такой ужас на самом деле. Мне как-то противно", - призналась дочь Заворотнюк.

По ее мнению, жертвами таких мошенников могут стать многие пенсионеры.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. По данным СМИ, она лечится в своем доме в поселке Крекшино.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"