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В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории "Сириус"

14:44
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Новый правовой статус позволит более эффективно управлять территорией

В Госдуму внесён законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Это первый документ об организации таких публично-правовых образований, предусмотренный поправками в Конституцию, передает "ТВ Центр".

"Сириус" является центром подготовки и развития талантливых молодых людей со всей России. За 5 лет выпускниками стали более 40 тысяч школьников. Новый правовой статус позволит более эффективно управлять территорией и наладить устойчивое экономическое развитие. Законопроект определяет границы образования, позволяет иметь собственное имущество и бюджет, а также личные органы публичной власти.

"Этот закон нацелен на то, чтобы со всей России собирать таланты, со всей России собирать выдающихся молодых людей с тем, чтобы с помощью образовательных различных программ эти таланты взращивать, с тем, чтобы они потом на всей территории нашей Российской Федерации работали", - отметил депутат Госдумы  Павел Крашенинников.

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