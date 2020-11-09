В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории "Сириус"

Новый правовой статус позволит более эффективно управлять территорией

В Госдуму внесён законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Это первый документ об организации таких публично-правовых образований, предусмотренный поправками в Конституцию, передает "ТВ Центр".

"Сириус" является центром подготовки и развития талантливых молодых людей со всей России. За 5 лет выпускниками стали более 40 тысяч школьников. Новый правовой статус позволит более эффективно управлять территорией и наладить устойчивое экономическое развитие. Законопроект определяет границы образования, позволяет иметь собственное имущество и бюджет, а также личные органы публичной власти.

"Этот закон нацелен на то, чтобы со всей России собирать таланты, со всей России собирать выдающихся молодых людей с тем, чтобы с помощью образовательных различных программ эти таланты взращивать, с тем, чтобы они потом на всей территории нашей Российской Федерации работали", - отметил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"