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Путин заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии

13:41
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Президент России провел переговоры с Башаром Асадом

Президент России Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Российский лидер заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован.

В то же время, признал Владимир Путин, масштаб гуманитарной катастрофы в Сирии все еще значительный. Более 6,5 миллионов беженцев до сих пор остаются за пределами родины. Большинство из них – трудоспособные граждане, которые могли бы принять участие в восстановлении страны.

"Масштаб гуманитарной катастрофы, а по-другому это назвать нельзя, все еще остается весьма значительным. Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступил мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой. И конечно, важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения", - сказал Путин во время видеовстречи с Башаром Асадом.

Российский лидер возлагает большие надежды на предстоящую международную конференцию по Сирии. Путин рассчитывает, что она позволит активизировать массовое возвращение беженцев - что в интересах и соседних с Сирией государств.

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