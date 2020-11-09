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У некоторых гаджетов на Android скоро возникнут проблемы с интернетом

14:27
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Устройства не смогут открыть часть сайтов

Уже в следующем году ряд старых планшетов и смартфонов на операционной системе Android не смогут открывать до трети сайтов в интернете
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Отмечается, что осенью следующего года все браузеры и операционные системы без корневого сертификата Let's Encrypt не смогут работать с совместимыми сайтами и службами. Предполагается, что количество таких сайтов составляет порядка 30% всех ресурсов Сети.

В число уязвимыми считаются входят все гаджеты под управлением Android 7.1.1 и ранее. Проще говоря, если устройство с 2016 года не обновлялось, то оно автоматически попадает в группу риска, передает AndroidPolice.

Избежать проблем возможно. Для этого нужно установить на гаджет сторонний браузер Mozilla Firefox, который способен хранить корневые сертификаты. Однако и тут есть загвоздка: приложение поддерживается гаджетами с ОС Android 5.0 и выше.

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