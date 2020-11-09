В Минздраве заявили о напряженной ситуации с коронавирусом в России

На борьбу мобилизована вся система здравоохранения

Вся система здравоохранения России мобилизована на борьбу с коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По данным министра, бригады специалистов Минздрава и федеральных учреждений направлены в 10 регионов России, где они помогают в борьбе с коронавирусом. В 53 субъектах федерации занято более 80% больничных коек для пациентов с COVID-19, сообщил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в России, как сообщил Мурашко, развернуто около 260 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, заняты на сегодняшний день 82% из них. При этом на амбулаторном лечении находятся около 75% пациентов, у которых выявлен COVID-19.

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