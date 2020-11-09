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"Бездельники": Петросян отреагировал на вмешательство в личную жизнь

14:25
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Он показал фото с "боевого поста"

Личная жизнь 75-летнего юмориста Евгения Петросяна, который воспитывает сына от своей молодой помощницы, не перестает интересовать общественность. Сейчас муссируют слухи о том, что Петросян и Татьяна Брухунова воспользовались услугами суррогатной матери. Народный артист РСФСР спокойно реагирует на сплетни. 
Брухунова показала, как проводит время с сыном от Петросяна

"Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту, - во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок. Собственно, в этом я всегда видел особый смысл моей профессии", - написал Евгений Петросян в Instagram. 

Артист опубликовал фото, где он позирует в строгом костюме на одном из телеканалов. Он широко улыбается и излучает необоримым оптимизм.   

Пока Петросян трудится, его молодая возлюбленная томится дома. Татьяна Брухунова признается, что удаленный режим работы дается ей тяжело. "Я очень скучаю по работе, по офису, по перелетам и переездам на гастролях. Удаленка до конца ноября... концерты вообще не предвидятся... Разукрашиваю жизнь тортиками", - написала Брухунова в соцсети. 

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре народный артист РСФСР впервые показал своего сына Вагана.

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