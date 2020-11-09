У хакеров получилось взломать новую iOS

Новая версия ОС была представлена совсем недавно

Хакерам удалось взломать новую версию операционной системы iOS 14.2, которая вышла меньше недели назад. Об этом сообщили участники проекта checkra1n на своем сайте.

Энтузиасты, которые занимаются выпуском джейлбрейка для "яблочных" смартфонов, выпустили новую версию программного обеспечения для iOS 14. По словам специалистов, их продукт адаптирован под операционную систему iOS 14.1 и 14.2, которая была представлена 5 ноября. Софт, благодаря которому можно получить доступ к некоторым закрытым функциям системы, оказался полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х – к ним относятся модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Участники checkra1n отметили, что в новой версии джейлбрейка был исправлен ряд ошибок, среди которых зависание устройства, внеплановый запуск режима восстановления и некорректное отображение графического интерфейса системы.

Хакеры подчеркнули, что на сегодняшний день актуальный джейлбрейк можно установить только с помощью компонента Cydia. Поддержка других менеджеров для установки пакетов ПО будет выпущена позже.

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