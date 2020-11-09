Депутат МГД Орлов: Необходимо принять поправки о "детях войны" как можно быстрее

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Необходимо в ближайшее время принять ряд поправок о соцподдержке "детей войны", считает депутат Мосгордумы Степан Орлов. Об этом он заявил в беседе с АГН "Москва".

"Что же касается обсуждаемых сегодня поправок, то они вносятся в закон города Москвы № 70, так называемый столичный "социальный кодекс". И крайне важно, чтобы поправки были приняты как можно быстрее. Нет нужды дожидаться конца 2020 года, когда мы праздновали 75-летие Великой Победы", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что бюджет столицы на 20201-2023 года до сих пор находится на рассмотрении. Это означает, что если законопроект будет принят в кратчайшие сроки, то "дети войны" смогут получить реальную финансовую поддержку уже в следующем году.

"Напомню, кстати: согласно предложению фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва", в бюджет-2020 уже была внесена поправка о выделении субсидии тем горожанам, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны и которые пока не получали никакой другой поддержки", - подчеркнул Орлов.

Депутат добавил, что сейчас в Мосгордуме готовятся к окончательному обсуждению поправок о социальной поддержке "детей войны" - тех москвичей, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. В столице на сегодняшний день порядка 84 тысяч таких жителей. По словам парламентария, ситуация складывается необычная.

"Дело в том, что в московский парламент внесено сразу два законопроекта - партий "Единая Россия" и КПРФ. 6 ноября представители ряда фракций внесли предложение: оперативно доработать один из них и принять его в качестве общего, причем за основу планируется взять юридически более "зрелую" версию, разработанную единороссами", - рассказал Орлов.

Обсуждаемый пакет льгот гарантирует "детям войны" льготные условия при оплате общественного транспорта, бесплатные путевки на санитарно-курортное лечение, изготовление и ремонт зубных протезов, а также ежемесячные денежные выплаты

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